На МАЗе похвастались разработкой электробуса для Санкт-Петербурга

Минский автомобильный завод (МАЗ) создал электробус большого класса МАЗ 303Е23 в новой версии, разработанный под требования Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Партнером МАЗа выступила российская группа компаний «Итэлма».

Утверждается, что электробус отличается 100% локализацией, используются исключительно белорусские и российские комплектующие.

Каркас электробуса, передняя ось – производства МАЗ, алюминиевые профили, применяемый в обшивке пластик и облицовочные материалы, детали интерьера и экстерьера, сиденья, шины, комплектующие электрооборудования, остекление, рабочее место водителя нового поколения, мультиплексная система, рулевой механизм, тормозные системы и многое другое – белорусского производства.

А вся силовая часть – российского. В состав электрической платформы производства ООО «САЭ» (ГК «Итэлма») входят аккумуляторные батареи, тяговые и вспомогательные инверторы, бортовые зарядные устройства и понижающие преобразователи. На электробусе установлены тяговый электродвигатель мощностью 150 кВт, а также литий-никель-марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы (NMC) энергоемкостью 440 кВт/ч, которые обладают высокой удельной емкостью и длительным сроком службы. Это позволяет обеспечить запас автономного хода на уровне не менее 250 км и избежать необходимости установки специальной дорогостоящей зарядной инфраструктуры в городе.

С такой емкой батареей подзарядка на конечных остановках не требуется. Данная модель соответствует концепции длительной ночной зарядки, принятой в Санкт-Петербурге, которая занимает от 3 до 5 часов. Благодаря этому электробус не имеет дневных простоев и обеспечивает пробег, сопоставимый с дизельным автобусом.

МАЗ 303Е23 является супернизкопольным, высота подножки на входе – всего 32 см. При посадке и высадке срабатывает система «книлинга» – наклона к бордюру, а для людей с ограниченными возможностями установлена механическая рампа и на накопительной площадке оборудовано специальное место для инвалидной коляски. В салоне на сиденьях с комфортом размещается 34 пассажира, благодаря компоновочному решению на низком полу - 14 пассажиров.

«Дополнительный комфорт для пассажира обеспечивают наличие USB-портов в салоне на всех рядах сидений, установлено эффективное электрическое отопление и салонный кондиционер, в перфорированных профилях потолка воздух от климат-системы равномерно распределяется по всему салону. В том числе для сохранения комфортного климата на дверях установлена система адресного открытия дверей», - акцентировал заместитель директора Центра перспективных разработок ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Иван Войтешонок.