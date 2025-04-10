Годовой рост цен на сельхозпродукцию в ЕАЭС составил в феврале 10,3%

В ЕАЭС цены на сельхозпродукцию в феврале 2025 года по сравнению с январем увеличились на 1%, с начала года – на 2,4%. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

При этом годовой рост цен в феврале составил 10,3%.

За два месяца цены производителей продукции растениеводства увеличились на 3,9%, продукции животноводства - на 1,3%.

В частности, за два месяца сельхозпроизводители Кыргызстана повысили цены на свою продукцию на 12,8%, России - на 2,8%, Беларуси - на 1,6%. При этом зафиксировано снижение цен в Армении - на 2,3% и Казахстане - на 1,4%.

В январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост цен отмечен в России - на 12,6%. В Беларуси цены выросли на 10,4%, в Кыргызстане - на 9,4%, в Армении - на 1,3%. В Казахстане цены снизились на 3,2%.

Как сообщалось, в 2024 году сельхозпроизводители ЕАЭС повысили цены на свою продукцию на 6,4%.