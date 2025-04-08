Последнее обновление: 08.04.2025 18:00

Украинские военные взяли в плен двух воевавших в Донецкой области китайцев

Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии в Донецкой области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, опубликовав видео.

"Есть документы этих пленных, банковские карточки, личные данные. Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил", – написал глава государства.

Зеленский поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

Президент подчеркнул, что привлечение Россией еще прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин "собирается делать что угодно, кроме завершения войны".

Пленные китайцы находятся в СБУ.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование