Премьер-министр Беларуси отправился на переговоры в Россию

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился в Москву на переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече планируется обсудить вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также интеграционного взаимодействия в так называемом Союзном государстве.

При этом особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики.