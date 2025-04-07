Последнее обновление: 07.04.2025 14:00

Премьер-министр Беларуси отправился на переговоры в Россию

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился в Москву на переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече планируется обсудить вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также интеграционного взаимодействия в так называемом Союзном государстве.

При этом особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области промышленности, энергетики, включая мирный атом, транспортной инфраструктуры и цифровой экономики.



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