Власти Беларуси готовы к новым консультациям с РФ по строительству второй АЭС в республике. Это следует из заявлений министра энергетики Дениса Мороза в эфире одного из гостелеканалов.

"В настоящий момент мы готовимся уже к тому, чтобы проводить технические консультации с Российской Федерацией для обсуждения на предмет технических параметров второй белорусской атомной электростанции", - сообщил чиновник.

По его словам, в ходе консультаций планируется обсудить финансовые условия сотрудничества и сроки реализации проекта.

Мороз уверен, что АЭС "принесет пользу белорусской экономике".