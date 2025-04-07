Последнее обновление: 07.04.2025 14:00

Власти Беларуси готовы к новым консультациям с РФ по строительству второй АЭС в республике

Власти Беларуси готовы к новым консультациям с РФ по строительству второй АЭС в республике. Это следует из заявлений министра энергетики Дениса Мороза в эфире одного из гостелеканалов.

"В настоящий момент мы готовимся уже к тому, чтобы проводить технические консультации с Российской Федерацией для обсуждения на предмет технических параметров второй белорусской атомной электростанции", - сообщил чиновник.

По его словам, в ходе консультаций планируется обсудить финансовые условия сотрудничества и сроки реализации проекта.

Мороз уверен, что АЭС "принесет пользу белорусской экономике".



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