В России похвастались ростом продаж отечественных мониторов для ПК

Мониторы для ПК производства РФ "завоевывают" рынок: под российскими брендами продается уже каждый четвертый такой девайс в стране. Об этом рассказали газете "Известия" участники рынка.

В 2024 году их реализация выросла в 1,5 раза.

Годом ранее российские вендоры продали около 650 тыс. дисплеев для ПК, заняв всего лишь 15% рынка. По данным "М.Видео-Эльдорадо", реализация российских мониторов в штуках за прошлый год выросла на 54%.

"Выручка в этой категории выросла более чем в два раза - с 8,6 млрд рублей до 17,4 млрд рублей, а средняя цена увеличилась на 32%, до 17,5 тыс. рублей. Эти показатели говорят о том, что у сегмента уже сформировалась устойчивая база", - считают там.

То, что российские дисплеи "завоевывают" рынок, в "М.Видео-Эльдорадо" объясняют поддержкой со стороны государственных и корпоративных заказчиков, ориентированных на локализацию и выполнение требований по импортозамещению.

В 1-м квартале российские мониторы смогли удержать свою долю рынка - около 25% в штуках, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Официальный уход с рынка западных производителей "увеличил интерес к российской технике в связи с доступным сервисом и гарантийным обслуживанием", добавили в компании. Наконец, российские мониторы зачастую стоят дешевле зарубежных аналогов.

В количественном выражении больше всего в РФ было продано мониторов собственных торговых марок ритейлеров. Эти устройства популярны среди широкой аудитории благодаря "оптимальному балансу цены и качества" и востребованы в основном для базовых задач - офисной работы, учебы и домашнего использования, добавили в "М.Видео-Эльдорадо".