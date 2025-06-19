Индия, Индонезия и СНГ возглавили антирейтинг по мошеннической активности

Криптобиржа MEXC зафиксировала троекратный рост скоординированной торговой мошеннической активности в I квартале 2025 года. Основная часть пришлась на Индию, Индонезию и страны СНГ.

Платформа выявила 80 057 попыток организованного мошенничества, которые включают отмывание средств, манипулирование рынком и использование торговых ботов. MEXC обнаружила более 3 тысяч отдельных синдикатов.

Лидером по числу нарушений стала Индия — почти 27 тысяч инцидентов. Далее следуют СНГ (6404) и Индонезия (5603). Последняя зафиксировала самый значительный рост подозрительной активности — на 1303% по сравнению с предыдущим кварталом. В странах СНГ показатель увеличился на 245%.

В MEXC связали всплеск с быстрым ростом числа пользователей, который опережает финансовое образование. По данным исследований, только 27% взрослого населения Индии соответствует базовым стандартам финграмотности.

Мошенники часто маскируются под экспертов или инфлюенсеров. Они заманивают пользователей в Telegram-каналы и на YouTube, где рекламируют «памп-группы» или «секретные запуски токенов».

В Индонезии и СНГ интерес к рискованным спекуляциям подогревают нестабильность местных валют и низкий доход. Это создает почву для манипуляций под видом финансовых советов.

«Если 2021 год запомнился атаками на DeFi, то 2025 все больше характеризуется социально инженерными манипуляциями на рынке. Мы наблюдаем рост так называемых „образовательных“ трейдинговых групп, которые на деле являются скоординированными попытками ввести пользователей в заблуждение», - заявила исполнительный директор MEXC Трейси Джин.

В будущем платформа планирует обновить Руководство по контролю рисков и запустить образовательные программы в наиболее уязвимых регионах. Также биржа анонсировала кампанию MEXC Guardian Safe Trading и фонд для финансовой защиты пользователей.

В мае ущерб криптоиндустрии от взломов достиг $244 млн, сообщили в PeckShield.