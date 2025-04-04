Беларусь и РФ намерены запустить маркетплейс для экспорта ювелирных изделий

Маркетплейс для совместного экспорта ювелирных изделий из России и Беларуси планируется запустить в этом году при поддержке Евразийского банка развития. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев после переговоров с главой Минфина Беларуси Юрием Селиверстовым.

"Маркетплейс для продажи белорусских и российских ювелирных изделий на внешних рынках планируется запустить в тестовом режиме в этом году. В этом проекте участвует Евразийский банк развития", - сказал Моисеев, которого цитируют российские медиа.

Он также сообщил, что планируется подписание соглашения о взаимном признании пробирных клейм в России и Беларуси.

"То есть клеймо, сделанное в Беларуси, будет признаваться в России, и наоборот. Что касается электронных систем, они создавались в Беларуси и России с таким расчетом, чтобы быть взаимодополняемыми, чтобы их можно было интегрировать. И в этом году мы должны прийти к интеграции", - сказал Моисеев.