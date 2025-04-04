Минфины Беларуси и России обсудили сотрудничество в алмазно-бриллиантовой отрасли

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов и заместитель министра финансов России Алексей Моисеев обсудили вопросы оборота драгоценных камней и ювелирных изделий.

Как сообщает пресс-служба Минфина, повестка встречи в том числе включала участие Беларуси и России в Кимберлийском процессе; перспективы сотрудничества субъектов хозяйствования алмазно-бриллиантовой отрасли; дальнейшее развитие цифровой торговли ювелирными изделиями, произведенными в Беларуси и России.

Кроме того, обсуждалось взаимное признание государственных пробирных клейм.