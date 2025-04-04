Последнее обновление: 04.04.2025 11:17

Правительство Беларуси утвердило положение о системе обмена с РФ сведениями об иностранцах

Постановлением Совмина № 192 от 31 марта 2025 года утверждено положение о порядке функционирования информационной системы обмена сведениями об иностранных гражданах и лицах без гражданства с РФ.

Положением определяется порядок функционирования информационной системы обмена сведениями о пересечении границы в пунктах пропуска, а также о выданных, аннулированных, признанных недействительными и изъятых документах, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих или проживающих на территории Беларуси и России.

Информационная система обмена сведениями предназначена для автоматизации межгосударственного информационного обмена в электронной форме между компетентными органами двух государств, говорится в документе. С использованием информационной системы обмена сведениями обеспечивается контроль за действительностью документов, удостоверяющих личность иностранцев, а также за пересечением иностранцами границы так называемого Союзного государства.

Информационная система обмена сведениями формируется на основании сведений об иностранцах, временно пребывающих, временно или постоянно проживающих в Беларуси и России; о пересечениях иностранцами границы; о выданных, аннулированных разрешениях на въезд, выезд и пребывание; о проданных билетах, аккредитациях на международные мероприятия, предоставляющих право для безвизового въезда.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



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