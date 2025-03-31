Беларусь работает с РФ по созданию совместных предприятий в машиностроении

Беларусь работает с РФ над созданием совместных предприятий преимущественно в сфере машиностроения. Об этом сообщил в интервью российскому телеканалу посол Беларуси в РФ Александр Рогожник.

"Сегодня мы говорим о том, что мы должны идти по пути создания совместных предприятий с различными профильным холдингами в РФ", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

По его словам, такая работа уже начата.

"Нами сформирован пул таких предполагаемых проектов, в нем будут задействованы на сегодняшний момент уже более 10 предприятий. Сегодня мы прорабатываем с РФ эту возможность с тем, чтобы это сотрудничество укреплялось и двигалось вперед", - сказал Рогожник.

Он отметил, что в основном это будут предприятия сферы машиностроения. По его мнению, необходимо создать межгосударственную программу в сфере авиастроения до 2035 года и включить в нее помимо 558-го авиационного ремонтного завода, на базе которого реализуется совместный проект двух стран по разработке и организации серийного производства 19-местного самолета "Освей", Минский завод гражданской авиации № 407, занимающийся модернизацией, и Оршанский авиаремонтный завод.

Что касается создания в России мультибрендовых центров белорусской техники, то утверждена соответствующая дорожная карта, уже открыты центры в Татарстане и Новосибирске.

"Третий такой комплекс будет открыт в Кемерове в июне месяце. Это будет знаковый пилотный проект, где помимо всей техники будет представлена и карьерная техника, которая уже работает в российских регионах и успешно себя зарекомендовала", - добавил он.