Беларусь в 2025 году поставит в Новосибирскую область около 20 карьерных самосвалов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич в интервью российскому телеканалу.

"Начиная со второго полугодия 2025 года, будет поставлено около 20 единиц (карьерных самосвалов) - это техника на период 2025-2026 годов", - сказал он.

По его словам, прорабатывается вопрос создания в Новосибирске центра технической поддержки таких машин, что также будет определенным стимулом в развитии добывающей отрасли с применением современной карьерной техники белорусского производства.