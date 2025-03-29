В Казахстане начали аннулировать полученные удаленно ИИН россиян

Власти Казахстана аннулируют ИИН (индивидуальные идентификационные номера) иностранцев, полученные с нарушениями. Об этом заявил глава Комитета миграционной службы Аслан Аталыков.

О каких именно нарушениях речь, чиновник не уточнил, отметив, однако, что сейчас расследуется соответствующее дело, передает Tengrinews.kz.

«Когда следствие будет завершено, тогда, наверное, смогут прокомментировать мои коллеги. Но есть тайна следствия, которую не могут распространять, потому что дело не завершено, идет разбирательство, идут проверочные мероприятия», - сказал Аталыков на брифинге в СЦК (Службе Центральных Коммуникаций).

Он напомнил, что ИИН аннулируется по ходатайству уполномоченного органа, если при его оформлении были нарушены процедурные нормы. Еще одна причина — если получивший его гражданин другой страны покинул Казахстан и больше там не живет.

Накануне в соцсетях и ряде российских ресурсов появилась информация о том, что у граждан России, получивших ИИН в прошлом году без личного визита в Казахстан, начали их аннулировать.

Как передает ORDA.kz, в этих сообщениях упоминалась реклама Freedom Bank, в которой, якобы, гражданам РФ предлагали оформить ИИН удаленно через сомнительные схемы. Однако в самой кредитной организации ранее несколько раз опровергали эти слухи. Аталыков также не подтвердил, что Freedom Bank является фигурантом расследования.

Индивидуальный идентификационный номер необходим в Казахстане для получения госуслуг, оплаты налогов и открытия банковского счета. Иностранцы тоже могут получить ИИН — сейчас это можно сделать только, находясь в Казахстане. В прошлом году также можно было оформить идентификационный номер в посольствах республики за рубежом, а еще раньше его оформляли в банках и удаленно, через портал egov.kz.

В 2024 году ИИН оформили 435,4 тыс. иностранных граждан. По количеству получателей лидировали россияне — 233 тыс. и узбекистанцы — 121,7 тыс.