Последнее обновление: 28.03.2025 18:00

Российские войска обстреляли объекты Нафтогаза

Российские войска обстреляли объекты Группы Нафтогаз. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщила пресс-служба компании.

Согласно информации, пострадавших нет, но повреждены газодобывающие мощности.

Отмечается, что это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру Нафтогаза с начала войны и восьмая в этом году.

"Очередной обстрел – это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны", – заявил глава Нафтогаза Роман Чумак.

Специалисты компании работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений.

Возобновление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение, отметили в Нафтогазе.

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