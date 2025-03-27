Подключение банков России к системе SWIFT будет зависеть от действий РФ – Минфин США

Подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий властей РФ. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Fox News, отвечая на вопрос журналиста о том, приемлемы ли для США условия, выдвинутые Россией для перемирия в Черном море.

По его словам, все требования РФ находятся «на рассмотрении».

«От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. Президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах», - сказал Скотт Бессент.

Он также не исключил смягчения и других антироссийских санкций ради прогресса по мирному урегулированию. По его словам, «на повестке дня находятся все варианты».

Ранее в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить «безопасность судоходства и неприменение силы» в Черном море. Вашингтон, по заявлению Кремля, также «будет способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок».

В примечании к заявлению Москвы говорится, что оба эти пункта вступят в силу после того, как будут сняты санкции с Россельхозбанка и «иных финансовых организаций», а сами банки будут подключены к SWIFT.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей. Система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

Россия была отключена от SWIFT в рамках санкций после начала военных действий в Украине.

Сама система не переводит и не хранит деньги, а только передает сообщения от банка к банку о переводе средств.