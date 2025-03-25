Последнее обновление: 25.03.2025 18:21

Таможенное декларирование органов, тканей и крови в ЕАЭС упростят

Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в инструкцию о порядке использования транспортных, коммерческих и иных документов в качестве декларации на товары.

Как сообщает ЕЭК, расширены случаи использования упрощенного таможенного документа в виде перечня вместо общеустановленной формы декларации на товары. Среди них — завершение специальной таможенной процедуры в отношении ранее ввезенных или вывезенных товаров, предназначенных для использования в официальных международных спортивных мероприятиях.

Кроме того, появилась возможность декларирования с использованием этого упрощенного таможенного документа органов и тканей человека, крови и ее компонентов для оказания медицинской помощи. При этом дополнительно предусмотрена возможность неуказания сведений, касающихся стоимостных параметров.

«Данные изменения упростят таможенное декларирование отдельных категорий товаров и сократят время на их доставку получателям», - отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.



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