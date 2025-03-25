Последнее обновление: 25.03.2025 18:21

Беларусь и РФ обсуждают сотрудничество по добыче редкоземельных металлов

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк обсудил в Москве с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Тетенькиным сотрудничество в области разведки, добычи и переработки редкоземельных металлов.

Как сообщила пресс-служба Минприроды Беларуси, в ходе встречи обсуждались минерально-сырьевой потенциал редкоземельных металлов двух стран, технологии и используемое оборудование для их добычи и переработки, а также потенциал извлечения редкоземельных металлов из отходов недропользования и промышленности.

В начале марта Лукашенко на совещании потребовал заняться поиском в стране редкоземельных металлов. По его словам, геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне. А тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов.

«Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», - сказал пенсионер.



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