Арестованные в Украине белорусские грузовики продадут с аукциона. Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"АРМА завершает подготовку к реализации арестованных белорусских и российских грузовиков: получена оценка и готовится открытый аукцион на "Прозорро.Продажи", - говорится в сообщении.

По результатам экспертной оценки, проведенной победителем конкурса на реализацию актива – ООО "Тендер-Онлайн", их оценочная стоимость превышает 4,2 млн грн без НДС ($101,4 тыс.).

Кроме того, победитель открытого конкурса дополнительно оплатит таможенные платежи на сумму 3,5 млн грн, что обеспечит дополнительные поступления в бюджет.

В скором времени указанные активы будут выставлены на открытые аукционы в системе "Прозорро.Продажи", информирует АРМА.

Скорее всего речь идет о семи грузовых автомобилях марок Scania, Volvo, MAN, Mersedes-Benz, о передаче которых АРМА по решению суда в Одессе сообщалось в ноябре 2024 года.