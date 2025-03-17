Первый испытательный полет МС-21 с российским двигателем ожидается в июне-июле

Минпромторг РФ рассчитывает, что первый сертификационный полет среднемагистрального самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 состоится в июне-июле этого года.

Как сообщил журналистам глава ведомства Антон Алиханов, в настоящее время частично импортозамещенная модель самолета продолжает испытательные полеты с иностранным двигателем.

"Первые вылеты в полностью импортозамещенном облике со всеми системами импортозамещенными и с ПД-14 будут в конце июня - начале июля. Это данные наших коллег из ОАК ("Объединенной авиастроительной корпорацией"). Полеты МС-21 уже идут, пока на иностранных двигателях, мы испытываем... Сертификация вещь комплексная: мы часть сертификационной работы проводим уже сейчас ", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос о том, когда состоятся полеты полностью российского МС-21.

В понедельник первый полет с ороссийскими двигателями ПД-8 совершил опытный образец самолета "Суперджет" (SJ-100), начало поставок импортозамещенной версии которого ожидается в 2026 году, пишет Интерфакс.

Старт серийного выпуска лайнера МС-21, по последним официальным данным, также планируется в 2026 году. На первом этапе, как сообщал Алиханов, планируется поставить 36 машин.