Газпром утвердил массовые увольнения персонала в попытке справиться с кризисом

Крупнейший российский газовый монополист Газпром оказался в глубоком кризисе, потеряв основной рынок сбыта в Европе, пишет Reuters.

Компания терпит многомиллиардные убытки, сокращает сотрудников и даже вынуждена выставлять на продажу свои элитные офисные здания.

Еще 11 лет назад глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что Европа будет все больше зависеть от российского газа. Однако после вторжения России в Украину и международных санкций произошло обратное: Европа отказалась от российского газа, лишив Газпром ключевых доходов.

Теперь вместо развития бизнеса компания вынуждена распродавать активы, а элитное экспортное подразделение, некогда самый прибыльный сегмент Газпрома, сократилось до нескольких десятков человек. По данным Reuters, оставшиеся сотрудники теперь занимаются лишь судебными разбирательствами с бывшими европейскими покупателями, которые требуют возмещения убытков и расторгнутых контрактов.

Проблемы Газпрома не ограничиваются потерей европейского рынка. Внутри компании назревает кризис кадров – тысячи сотрудников могут потерять работу.

Руководство уже одобрило увольнение 1500 рабочих мест в головном офисе и небоскребе «Лахта-центр», который является главным символом Газпрома в Санкт-Петербурге. Работников заставляют доказывать свою необходимость в компании, предоставляя презентации о том, почему их не стоит увольнять.

Процесс будет завершен в течение нескольких недель. При этом всего планируется сократить порядка 40% персонала в центральном аппарате Газпрома.

Ранее стало известно, что средняя зарплата сотрудников петербургских структур Газпрома в декабре 2024 года составила 641,6 тысячи рублей. При этом Газпром уже два года возглавляет список самых убыточных российских компаний. Его чистый убыток в 2023 году составил 583,1 млрд рублей, а за девять месяцев 2024 года корпорация отработала с убытком 309,1 млрд рублей по РСБУ.

Газпром рассматривает возможность продажи элитных объектов недвижимости, в том числе роскошного комплекса в центре Санкт-Петербурга, который еще недавно символизировал амбиции России в газовом секторе.

Газпром был одним из главных инструментов влияния Кремля на Европу, но теперь Россия окончательно утратила этот рычаг давления. Компания теряет доходы, увольняет сотрудников, продает активы и остается без будущего. Крах Газпрома – еще один удар по российской экономике, которая разрушается под давлением санкций и неспособности найти новых покупателей на свой газ, пишет Reuters.