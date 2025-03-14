Беларусь и Россия создадут Совет по защите прав потребителей

Совет Союзного государства по защите прав потребителей будет создан для формирования согласованной и унифицированной политики в области защиты прав потребителей в России и Беларуси, а также для сближения национального законодательства обеих стран в этой области. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

"В документе подчеркивается, что одной из основных его целей является содействие формированию согласованной и унифицированной политики в области защиты прав потребителей, а также сближение национального законодательства обеих стран в этой области. Для достижения этих целей предусмотрено создание Совета Союзного государства по защите прав потребителей", - сообщили журналистам в Роспотребнадзоре по итогам подписания соглашения по обеспечению равных прав потребителей между странами.

В ведомстве уточнили, что Совет будет являться межгосударственным консультативно-совещательным органом, призванным содействовать обеспечению равных прав потребителей на основе единых правил в области защиты прав потребителей, утвержденных в декабре 2024 года.

Кроме того, для реализации целей уполномоченные Роспотребнадзор и Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси будут обмениваться информацией, которая представляет ценность в контексте защиты прав потребителей. Этот обмен будет включать в себя актуальные данные о любых изменениях в законодательстве обеих стран, которые могут повлиять на сферу потребительских прав. Также это создает правовую основу для дальнейшей совместной работы.