Россия выделила Беларуси около 33,4 млрд рублей на импортозамещение

Россия уже выделила около 33,4 млрд рублей для Беларуси в рамках государственного кредита на реализацию проектов промышленной кооперации для импортозамещения. Об этом говорится в материалах, подготовленных к встрече Путина и Лукашенко.

"Ведется работа по углублению российско-белорусской промышленной кооперации в целях импортозамещения, в том числе за счет запуска совместных инвестиционных проектов на средства российского госкредита в размере 105 млрд рублей. Белорусской стороне уже выделено финансирование на сумму около 33,4 млрд рублей", - говорится в информационных материалах.

На данный момент утверждено 27 таких проектов. Средства госкредита распределены в полном объеме. 23 проекта находятся в процессе реализации.

Соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который будет направлен на реализацию проектов в сфере импортозамещения на фоне западных санкций, Москва и Минск заключили в ноябре 2022 года. Предусматривается, что выполняться проекты будут в Беларуси в кооперации с российской стороной.