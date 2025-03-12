Рост экспорта российских удобрений в 2025 году прогнозируется на уровне 5%

Выпуск минеральных удобрений в РФ в этом году может вырасти на 3% до 65 млн т, экспорт - почти на 5% до 44 млн т. При этом оба показателя обновят рекорды, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"Что касается экспорта, учитывая конъюнктуру на мировом рынке, он может достичь по итогам года 44 млн тонн, на 2 млн перекрыв прошлогодний максимум. Исходя из этого, предприятия отрасли планируют свои производственные программы. Результатом их реализации может стать выпуск в 2025 году рекордных 65 млн тонн минеральных удобрений", - сказал он в интервью "Российской газете".

В 2024 году производители удобрений РФ поставили исторический рекорд как по производству (63 млн т), так и по экспорту. Объем экспорта составил 42 млн тонн, в лидерах роста - азиатские страны во главе с Китаем (рост 36%), Латинская Америка (рост на 25%) и Африка (рост 5%).

Гурьев напомнил, что Россия, обеспечивающая треть от всего прироста выпуска удобрений в мире, обошла по показателю США и Индию и занимает второе место в мире после Китая. РФ остается крупнейшим мировым поставщиком удобрений с долей в 18%.

На "дружественные" государства пришлось 76% экспорта.

"Эта тенденция сохранится: в Европе готовятся ввести заградительные пошлины на удобрения из России и Беларуси. Понятно, что в первую очередь это ударит по местным фермерам и раскрутит продовольственную инфляцию", - подчеркнул Гурьев.