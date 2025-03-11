Проект по созданию белорусского порта в Приморье отложили по финансовым причинам

Проект по созданию белорусского порта в Приморье (РФ) пока отложен по финансовым причинам. Об этом сообщил журналистам глава Приморского края России Олег Кожемяко по итогам встречи с Лукашенко.

Во время предыдущих визитов руководителя российского региона в Минск сообщалось о намерении создания в Приморье совместного порта с участием российской, белорусской и китайской сторон, что представляло особый интерес в свете развития Северного морского пути.

"Мы те проекты по порту никуда не убираем. Мы их отложили, потому что реальность сейчас - это высокая банковская ставка (ключевая ставка Центробанка России на уровне 21% годовых - прим.), которая, безусловно, ляжет на инфраструктуру, стоимость транзита. Поэтому подождем то время, когда она снизится до разумных пределов. Исходя из этого, мы продолжим эту работу", - сказал Олег Кожемяко, которого цитируют госСМИ.

По его словам, данная тема остается в повестке переговоров в том числе и с руководством Беларуси.

"Мы эти вещи тоже проговариваем, держим в резерве. У нас готовы партнеры с российской стороны, с китайской, с белорусской. Будем надеяться, что в конце 2025 года - начале 2026 года произойдут изменения ключевой ставки и мы тогда сможем войти в этот проект", - заверил российский чиновник.

Ранее сообщалось, что краевой порт Приморья необходим белорусской стороне как важный пункт на транзитном пути в Китай.