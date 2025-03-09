Биржа Garantex нашла решение проблемы с Tether

Команда биржи Garantex пригласила пользователей в московский офис для решения проблемы с блокировкой активов компанией Tether.

«Мы разработали решение по заблокированным активам и приглашаем пользователей с положительным остатком на аккаунтах на личную встречу», - говорится в официальном сообщении.

Клиентам предлагают оформить заявку через бот в Telegram с указанием имени, а также привязанных к аккаунту электронной почты и номера телефона.

О планах касательно возобновления работы площадки в Garantex пока не сообщали.

Напомним, Министерство юстиции США 7 марта подтвердило блокировку доменов Garantex и заморозку $26 млн на кошельках криптовалютной биржи. Представители ведомства поблагодарили компании Tether и Elliptic за «активную помощь в расследовании».