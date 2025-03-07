В России назвали криптовалюты "инструментом обхода санкций"

Санкции не смогут полностью заблокировать доступ россиян к рынку криптовалют. Об этом заявил депутат Антон Горелки, комментируя блокировку кошельков российской биржи Garantex компанией Tether.

Последняя внесла 89 адресов в санкционный список.

По словам Горелкина, цифровые активы по-прежнему будут использоваться как один из инструментов обхода ограничений, "хотя USDT из этого списка можно смело вычеркивать".

Депутат также признал, что "давление Запада на криптовалютную инфраструктуру, скорее всего, продолжится".

ЕС 24 февраля включил Garantex в 16-й пакет антироссийских санкций за пособничество в обходе ограничений.