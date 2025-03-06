Последнее обновление: 06.03.2025 14:41

Россия предложила Беларуси синхронизировать работу в сфере беспилотных авиасистем

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин считает необходимым синхронизировать сотрудничество с Беларусью в сфере развития беспилотных авиационных систем. Об этом он заявил в беседе с Лукашенко, который сегодня отправился на проходящую в Минске выставку российских беспилотников "Демонстрация решений отрасли БАС".

"Было бы правильно синхронизировать наши действия, чтобы мы работали в едином регулярном пространстве", - отметил Орешкин, которого цитирует пресс-служба Лукашенко.

По словам Орешкина, создаваемые беспилотные авиасистемы могут эффективно использоваться в экономике, в том числе в логистике, сельском хозяйстве и энергетике.

Он также высказался в пользу развития цифровых платформ, которые позволяют наращивать поставки белорусских товаров на российский и смежные рынки. Например, продажи белорусской продукции только через экосистему Wildberries достигли Br2,4 млрд. Оборот же на внутреннем рынке составляет Br3,5 млрд.

"Любые белорусские производители через платформенные решения сразу получают доступ к любой точке российского рынка", - сказал Орешкин.



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