В Уфе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе начался после двух часов ночи. Такая информация появилась в сообщениях местных СМИ.

«Сейчас на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. По предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом», - сообщило утром управление МЧС по Башкортостанув Telegram-канале.

Согласно информации, открытое горение на территории завода ликвидировано, было «возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания».

Пресс-служба «Башнефти», которой принадлежит завод, заявила, что пожар не повлиял на работу основных производственных мощностей.

«Топливный рынок России давно уже привык к постоянным ЧС на объектах переработки нефти. Однако любой новый инцидент добавляет неопределенности и новые негативные вводные», - комментирует Telegram-канал «Нефть и Капитал».

Между тем, судя по сообщениям российских Telegram-каналов, пожар на НПЗ могли вызвать беспилотникии. Местные жители приняли взрыв за землетрясение, потому что он был ощутим в квартирах рядом с предприятием.

Уфимский НПЗ – один из крупнейших в РФ. Его продукция включает авиационное топливо, дизельное топливо для военной техники и смазочные материалы, которые необходимыы для эксплуатации бронетехники, авиации и автотранспорта.

Мощность нефтеперерабатывающего комплекса Уфы, который состоит из нескольких предприятий, составляет около 20 млн тонн нефти в год.

Уфа является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих центров России. По общим объемам переработки регион Башкортостан входит в топ-5 нефтеперерабатывающих центров РФ.