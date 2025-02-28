Последнее обновление: 28.02.2025 18:33

Беларусь и РФ создадут рабочую группу по унификации таможенного контроля

Беларусь и РФ создадут рабочую группу по унификации таможенного контроля. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси.

«Подписано постановление Таможенного комитета Союзного государства о создании рабочей группы по вопросам таможенного администрирования и применения системы управления рисками», - говрится в сообщении.

Документ утвержден на двусторонней встрече таможенных служб Беларуси и России в рамках состоявшегося в Ереване 49-го заседания Объединенной коллегии таможенных служб ЕАЭС.

«Практическая реализация положений постановления позволит единообразно применять инструменты системы управления рисками и унифицировать подходы их использования в Союзном государстве», - поясняет ГТК.

Созданная рабочая группа будет обеспечивать мониторинг и сбор информации об объектах таможенного контроля, определять области рисков, анализировать сведения о процессах осуществления таможенных операций в отношении перемещаемых товаров и транспортных средств.



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