Россельхознадзор не пропустил 400 кг лососевых из Беларуси

Сотрудники Северо-Западного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) не пропустили на территорию РФ партию рыбы лососевых пород общим весом около 400 килограммов, которая следовала из Беларуси.

Как сообщает пресс-служба ведомства, перевозчик не смог предоставить ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара.

Кроме того, отсутствовала маркировка, позволяющая идентифицировать товар, содержащая сведения о производителе, сроке реализации, дате производства, стране происхождения и т.д.

Помимо всего, зафиксировано нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки рыбы, требующей соблюдения температурного режима при перевозке и хранении: в машине не было холодильного оборудования.

Перевозка груза по таможенной территории ЕАЭС запрещена, партия рыбы возвращена в Беларусь, сообщила пресс-служба.