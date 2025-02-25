Московская биржа запускает торги выходного дня

Московская биржа запускает торги на фондовом рынке в выходные дни.

Как сообщила пресс-служба торговой площадки, стартуют они с 1 марта 2025 года в экспериментальном режиме.

Экспериментальный режим обеспечивает возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.

«На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены — максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня — и не будут изменяться», - говорится в сообщении Мосбиржи.