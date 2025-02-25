Последнее обновление: 25.02.2025 11:19

Латвия усилила ветеринарный и продовольственный контроль на границе с Беларусью

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии с 24 февраля усилила контроль в пунктах пропуска на белорусской и российской границе.

Как сообщает официальный журнал Latvijas Vēstnesis, усиленные меры будут действовать до 30 июня.

Контроль включает в себя официальную идентификацию, физическую проверку, а также надзорные мероприятия с отбором проб для лабораторных исследований.

Меры приняты в связи с опасением относительно безопасности ввозимых в Латвию белорусских и российских продовольственных продуктов и кормов.

Меры действуют в отношении партий товаров, в которых доля продукции российского или белорусского происхождения составляет не менее 10%, а также отдельных товарных позиций, если они перевозятся в составе сборных грузов.



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