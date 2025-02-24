ЕС наложил санкции на криптобиржу Garantex за отмывание денег террористов и олигархов РФ

Европейский Союз включил российскую криптовалютную биржу Garantex в новый пакет санкций против РФ. Это первый случай, когда ЕС вводит ограничения против базирующейся в России криптобиржи.

Согласно официальному заявлению, Garantex имеет тесные связи с российскими банками, уже попавшими под санкции ЕС, в частности Сбербанком, Т-Банком (бывший Тинькофф) и Альфа-Банком.

Garantex, запущенная в 2019 году, является самой популярной криптовалютной биржей в России для торговли рублями. По заявлениям Garantex, биржа позиционирует себя как лидер в рублевой ликвидности, предлагая доступ к криптовалютам без ограничений для пользователей из России. Платформа поддерживает работу с рублем и всеми российскими банковскими картами. Наиболее популярной криптовалютой среди россиян является стейблкоин USDT, а объемы торгов парой "рубль – USDT" значительно превышают объемы других криптовалютных пар.

Garantex уже была под санкциями США с апреля 2022 года, когда было зафиксировано, что из-за этой биржи было отмыто более $100 млн незаконных средств.

Несмотря на санкции США, Garantex продолжает использоваться для перемещения денег для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАСом. The Wall Street Journal сообщает, что криптобиржа стала основным каналом для перемещения средств между Россией и другими странами.

По данным The Wall Street Journal, цифровые кошельки, контролируемые палестинским исламским джихадом, получили часть из $93 млн через Garantex для финансирования атак ХАМАС.

Кроме того, биржа активно используется для перевода рублей в другие валюты и их вывода за границу. В июле 2023 года транзакции клиентов на платформе составили около $865 млн, что более чем втрое превышает объем сделок биржи до введения санкций.