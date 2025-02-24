Последнее обновление: 24.02.2025 18:00

Белорусский Интеграл попал в 16-й пакет санкций ЕС

В 16-й пакет антироссийских санкцией Евросоюза попало белорусское предприятие ОАО «Интеграл»-управляющая компания холдинга «Интеграл».

«АО «Интеграл» — белорусский производитель полупроводников, интегральных схем и другой высокотехнологичной продукции. Его продукция закупается российскими организациями, участвующими в агрессивной войне России против Украины (включая «Роскосмос», российское правительственное агентство, Ульяновское конструкторское бюро приборостроения и «Радар ММС»), и была обнаружена на поле боя. Эти заказы крупные и составляют подавляющее большинство экспорта компании. Полупроводники жизненно важны для военных усилий России, и Россия уже инвестировала $350 млнв ОАО «Интеграл». Таким образом, ОАО «Интеграл» поддерживает действия, подрывающие и угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также поддерживает и извлекает выгоду из деятельности правительства Российской Федерации, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», - говорится в обосновании санкций.

Кроме того, Интеграл сотрудничает с Ульяновским конструкторским бюро приборостроения и с «Радар ММС», а значит «связан с ними».

В санкционном списке есть и уроженец Беларуси - Сергей Ушко, который является соучредителем российской компании «Технология развития открытых систем» (ТРОС).



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