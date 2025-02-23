Последнее обновление: 23.02.2025 15:18

Россия в ночь на воскресенье запустила по Украине 267 беспилотников

В ночь на воскресенье Украину атаковали 267 российских беспилотников.

Как сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, это рекордный показатель с февраля 2022 года.

По его словам, в общей сложности были задействованы 138 ударных БПЛА типа «Шахед», а также беспилотники-имитаторы.

Пять человек получили ранения в Кривом Роге, три — в Одесской области. Также пострадали жилые дома и инфраструктура в Киевской, Полтавской и Запорожской областях.

В Киеве в нескольких районах возникли пожары в результате падения обломков беспилотников.



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