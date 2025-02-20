Последнее обновление: 20.02.2025 17:24

Работа по размещению "Орешника" в Беларуси идет "активно"

Работа по размещению "Орешника" в Беларуси идет "активно". Об этом заявил журналистам начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко.

"Мы работаем над этим вопросом. Но детали, к сожалению, на данный момент я рассказать не могу. Работа идет активно. Если главы государств решили, решение будет выполнено", - отметил Ревенко.

После состоявшегося 6 декабря 2024 года заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко сообщил, что попросил Путина разместить в республике российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник". В свою очередь Путин заявил, что комплекс "Орешник" можно будет разместить в Беларуси во второй половине 2025 года.

В конце января Лукашенко заявил, что российская гиперзвуковая система "Орешник" появится в республике "со дня на день". По его словам, она может быть размещена на территории республики ближе к Смоленску.

Ранее по теме


<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование