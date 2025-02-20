Последнее обновление: 20.02.2025 17:24

Белорусские таможенники не пустили в РФ грузовик с 35 тоннами картофеля

Сотрудники Могилевской таможни пресекли вывоз 35 тонн картофеля из Беларуси в Россию на сумму более 47 тысяч рублей.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, управлял машиной индивидуальный предприниматель - гражданин России, который не представил требуемые для перевозки такой продукции документы.

За нарушение порядка транспортировки продукции Могилевская таможня начала административный процесс по ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь.

Информация по данному факту также передана в Комитет государственного контроля Могилевской области для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 13.34 КоАП Республики Беларусь «Осуществление внешнеторговой деятельности без оформленных в установленном порядке разрешительных документов».

Напомним, в Беларуси действует лицензирование на вывоз картофеля. Разовая лицензия на его вывоз выдается Министерством антимонопольного регулирования и торговли в соответствии с постановлением Совмина № 949 от 11 декабря 2024 г. Решение о выдаче такого документа принимается «исходя из оценки соотношения свободных ресурсов продукции в Беларуси и потребности страны в ней на момент согласования лицензии».



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование