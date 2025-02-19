Ущерб от «черных» майнеров в РФ превысил 1,3 млрд рублей в 2024 году

Группа компаний «Россети» сообщила об ущербе свыше 1,3 млрд рублей от незаконного майнинга в 2024 году.

Убытки зафиксированы в региональных компаниях: «Россети Северный Кавказ» — свыше 600 млн рублей; «Россети Новосибирск» — 400 млн рублей; «Россети Центр и Приволжье» — 120 млн рублей.

Крупнейший случай зафиксирован в Новосибирске, где владелец нелегальной фермы подключил более 3200 майнинговых установок. Ущерб оценивается в 197 млн рублей.

В компании заявили, что майнинг без разрешения приводит к перегрузке электросетей и резким снижениям напряжения, из-за чего выходят из строя бытовые и промышленные приборы.

Всего за год специалисты пресекли 130 незаконных подключений. Более 40 случаев передали в правоохранительные органы. Нарушителям грозят уголовные дела с реальными тюремными сроками.

Ранее ущерб от хищения электричества для майнинга в РФ оценили в 10 млрд рублей в год.

В феврале дагестанская полиция обнаружила незаконную майнинговую ферму. Было изъято 378 устройств.