Москва ждет возвращения американских компаний в 2025 году

Россия ожидает, что ряд американских компаний возобновит работу на ее рынке уже во втором квартале 2025 года. Об этом заявил глава Фонда национального благосостояния Кирилл Дмитриев после встреч с представителями США.

По его словам, возвращение будет сложным, поскольку "многие ниши уже заняты". Однако российская сторона прогнозирует, что часть бизнеса, который покинул страну после начала большой войны в Украине в 2022 году, может возобновить деятельность, пишет Reuters.

После введения жестких санкций Россия переориентировала экономику, а местные производители заняли место международных компаний. Западные бренды, включая McDonald's и Caterpillar, понесли значительные убытки, продавая активы по сниженным ценам.

Дмитриев провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, советником по нацбезопасности Майком Уолтцом и спецпредставителем на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Его встречи не были частью официальных переговоров Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По подсчетам, которые показал Дмитриев, американские ИТ и медиакомпании потеряли из-за выхода из России $123 млрд, потребительский сектор и здравоохранение - $94 млрд, а финансовый сектор - $71 млрд.