Новое шпионское подразделение России ведет "теневую" войну против Запада

У российских шпионских служб есть новое теневое подразделение, нацеленное на Запад и проводящее тайные атаки по всей Европе и в других государствах. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западной разведки, говоривших на условиях анонимности.

По информации собеседников, подразделение получило название Департамент специальных задач, оно базируется в штабе российской военной разведки. Его операции, о которых ранее не сообщалось, включали покушения, диверсии и заговоры с целью установки зажигательных устройств в самолеты.

Департамент был создан в 2023 году в ответ на поддержку Украины Западом, в нем работают "ветераны" некоторых из самых масштабных операций России за рубежом за последние годы, рассказали два руководителя европейских разведок и другие сотрудники служб безопасности США, Европы и России.

Собеседники отметили, что Кремль считает Запад соучастником атак Украины на Россию, таких как диверсия на трубопроводе "Северный поток", убийства чиновников в Москве и украинские удары с использованием западных ракет большой дальности. Украина отрицает свою причастность к саботажу на газопроводах.

"Россия считает, что она находится в конфликте с тем, что она называет "коллективным Западом", и действует соответственно, вплоть до угроз нам ядерной атакой и наращиванием своей армии", - сказал заместитель помощника генерального секретаря НАТО по гибридной войне Джеймс Аппатурай.

Считается, что новый отдел, известный представителям западной разведки под российской аббревиатурой SSD, стоит за множеством недавних нападений на Запад, включая попытку убийства исполнительного директора немецкого оружейного производителя и сговор с целью установки зажигательных устройств на самолетах, используемых транспортным гигантом DHL.

SSD объединила разные элементы российских спецслужб. Она перебрала некоторые полномочия у Федеральной службы безопасности и поглотила подразделение 29155, которое, по словам западных разведывательных и правоохранительных органов, стоит за отравлением в 2018 году российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

По словам представителей западной разведки, SSD имеет по крайней мере три широкие задачи: совершение убийств и диверсий за рубежом, проникновение в западные компании и университеты, а также вербовку и обучение иностранных агентов. Департамент пытался вербовать агентов из Украины, развивающихся стран и стран, считающихся дружественными к России, таких как Сербия. Подразделение также руководит элитным центром специальных операций, известным как "Сенеж", где Россия тренирует часть своих спецназовцев.

Собеседники WSJ отметили, что руководят подразделением генерал-полковник Андрей Аверьянов и генерал-лейтенант Иван Касьяненко. Чешская полиция разыскивает Аверьянова, участника российско-чеченской войны, по подозрению в совершении операции по подрыву склада боеприпасов в 2014 году.

В материале говорится, что в декабре Европейский Союз наложил санкции на подразделение, не указывая названия SSD, за организацию "переворотов, убийств, взрывов и кибератак" в Европе и других странах. США выдвинули обвинения членам SSD за аналогичные преступления. Госдепартамент предлагает вознаграждение до $10 млн за любую информацию о пяти членах, обвиняемых в кибератаках на Украину.

Вражеские действия SSD достигли пика прошлым летом, но в последнее время утихли, по словам официальных лиц США и Европы. Затишье в активности могло быть направлено на создание дипломатического пространства для Москвы для переговоров с новой администрацией США, считают руководители двух европейских разведок.

SSD действует под широким распоряжением Путина, но командиры могут не искать одобрения для конкретных операций, заявили западные и российские чиновники.

Департамент особенно сосредоточился на Германии, поскольку Россия считает эту страну слабым звеном в НАТО из-за ее зависимости от российских энергоресурсов, тревоги по ядерной эскалации и симпатии к России среди некоторых политиков и избирателей.