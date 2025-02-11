В России запретили продажу китайских грузовиков Shacman SX 3258

Импорт и продажа в РФ китайских грузовиков Shacman SX 3258, подпавших под проверку на соответствие техрегламенту, запрещены. Об этом сообщил Росстандарт.

Ведомство отмечает, что по результатам внеплановой выездной проверки официального представительства Shacman применена защитительная оговорка техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", в соответствии с которой приостановлено действие одобрения типа транспортных средств (ОТТС, включая его распространения), выданного в отношении грузовых автомобилей Shacman SX 3258.

"Контрольно-надзорное мероприятие проведено по согласованию с органами прокуратуры. Причиной принятия Росстандартом данного решения является выявленное в рамках проведенных контрольных (надзорных) мероприятий несоответствие транспортных средств Shacman типа SX3258 целому ряду обязательных требований, предъявляемых к колесным транспортным средствам, а именно в части шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и т. д.", - отмечается в сообщении.

Выявленные нарушения, как отмечает Росстандарт, "представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения".

"Так, несоответствия в части задней противоподкатной защиты (или так называемого противоподкатного бруса) и боковых защитных устройств несут прямую угрозу жизни и здоровью водителей и пассажиров легковых транспортных средств, которым в случае попадания в ДТП с участием такой грузовой техники будут причинены значительные повреждения. В свою очередь, нарушения в части шумовых ограничений являются фактором производственного стресса, непосредственно влияют на самочувствие и здоровье водителя такого грузового транспортного средства, способствуют его усталости, что в конечном итоге может стать причиной ДТП", - поясняет ведомство.

Кроме того, "нервное напряжение водителей, связанное с повышенным фоновым шумом, может привести к таким нарушениям здоровья, как головная боль, головокружение и обострение артериального давления".

Представителю завода-изготовителя Shacman в связи с этим выдан ряд предписаний. Во-первых - организовать и согласовать с Росстандартом отзывную кампанию по устранению конструктивных нарушений грузовиков, как уже проданных, так и еще нет. "Во-вторых, должна быть приостановлена любого рода реализация грузовиков Shacman типа SX3258. За нарушение данного требования будет применяться административная ответственность", - сообщает Росстандарт.

При этом ведомство отмечает, что ранее направляло компании-представителю Shacman в РФ уведомление о несоответствии продукции требованиям техрегламента.

"Проведена рабочая встреча, и неоднократно рассмотрены представленные проекты отзывных программ", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, которую приводит Росстандарт, в РФ было ввезено "более 15 тыс. потенциально опасных грузовых автомобилей Shacman типа SX3258, из которых 2,17 тыс. уже находятся в эксплуатации".