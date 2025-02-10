Власти непризнанного Приднестровья будут покупать газ для региона за счет кредита России

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в дальнейшем регион будет получать газ за счет российского кредита.

Как написал в своих соцсетях 10 февраля чиновник, в понедельник завершаются поставки в Приднестровье европейского газа из первого транша помощи, с 1 по 10 февраля в регион поступило 26,275 млн кубометров.

"Благодарны должностным лицам ЕС за оказанное содействие, что позволило нам на этом этапе восстановить энергосистему республики. Далее Приднестровье будет обеспечиваться газом венгерской компанией при участии Молдовагаза... Венгерская поставка стала возможной благодаря российской кредитной и функциональной поддержке. Спасибо представителям Министерства энергетики РФ за помощь", – написал Красносельский.

Перед этим 10 февраля в правительстве Молдовы заявили, что Тирасполь под давлением Москвы отказался принимать предложенную ЕС помощь на €60 млн для преодоления энергокризиса.

Дальнейшие поставки газа в непризнанный регион будет обеспечивать венгерская MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит средства от дубайской JNX General Trading. Российские СМИ ранее писали, что де-факто речь идет о деньгах из РФ.