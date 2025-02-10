Импорт новых автомобилей в Россию обрушился в начале года

В первый месяц 2025 года импорт автомобилей в РФ составил только 32 тысячи единиц, что вдвое уступает показателям аналогичного периода в 2024-м. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Как пишет газета «Коммерсант», которая ознакомилась с результатами исследования и мнением участников рынка, обрушение импорта вызвано переполнением складов. Поставщики постарались завезти в Россию как можно больше авто перед повышением ставок утильсбора (первое произошло в октябре, второе — в январе текущего года).

Ситуация, которая наблюдается в январе и феврале, не будет определять динамику на весь год, уверен автоэксперт Олег Мосеев. Однако очевидно, что китайские производители так или иначе скорректируют свои планы поставок в сторону уменьшения. Сейчас многие китайские компании начали снижать цены на некоторые модели для того, чтобы освободить склады.

Участники рынка предполагали, что в январе произойдет падение продаж машин, но прогноз реализовался не полностью: в сравнении с 2024 годом они даже выросли на 11%. Аналитики полагают, что здесь свою роль сыграл эффект низкой базы.

При этом общее сокращение спроса на авторынке не сможет остановить рост цен, отметил президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин. Сейчас в России остается порядка 400 тысяч нереализованных иномарок, продавать новые авто по текущим ценам не получится. Эксперты ждут снижения предложения и удорожания всех иностранных моделей.