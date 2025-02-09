Последнее обновление: 09.02.2025 14:00

В Балтийском море поврежден подводный российский кабель

В Финском заливе оборвался российский кабель в исключительной экономической зоне Финляндии. Об этом сообщила береговая охрана в соцсети X (ранее Twitter).

Российская сторона приступила к ремонту, работы контролирует финское судно.

В командном центре береговой охраны уточнили Yle, что ремонтные работы начались 8 февраля. На месте находится сторожевое судно Turva.

Позже в Ростелекоме сообщили, что в Балтийском море поврежден их подводный кабель. Российские СМИ утверждают, что повреждение произошло из-за "внешнего влияния". Yle пишет, что оборвались два кабеля, проложенные между Санкт-Петербургом и Калининградом. При этом финское Министерство занятости и экономики получило информацию о повреждениях еще 27 декабря.



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