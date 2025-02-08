Страны Балтии отключились от энергосистемы БРЭЛЛ

Страны Балтии отключили в субботу свои электросистемы от энергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь - Россия - Эстония - Латвия - Литва) и перешли на работу в изолированном (островном) режиме.

"Процесс отключения от российского частотного диапазона начался около 6 утра, когда были отключены линии электропередачи между Литвой и российской Калининградской областью. Затем были закрыты линии между Литвой и Белоруссией, а также Латвией и Россией, и после этого были отключены высоковольтные линии между Эстонией и Россией", - сообщила эстонская энергетическая компания Elering.

По ее данным, отключение стран Балтии не оказало влияния на потребителей и их электросистема работает стабильно.

В течение субботы и первой половины воскресенья операторы электросетей Эстонии, Латвии и Литвы Elering, AST и Litgrid проведут испытания работы в условиях энергетического "острова" между Западом и Востоком. Потребление электроэнергии в этот период будет покрываться за счет местных электростанций, а также линий электропередачи Эстония - Финляндия и Литва - Швеция.

В воскресенье во второй половине дня предстоит синхронизация стран Балтии с энергосистемой континентальной Европы.

Власти стран Балтии заверяют, что переподключение пройдет без особых проблем.

Латвия, Литва и Эстония являются последними странами-членами ЕС, которые еще не присоединились к континентальной европейской сети. Выход из БРЭЛЛ и подключение к европейской сети они объясняют необходимостью обеспечения безопасности энергетики государств.

В укрепление электроэнергетической системы стран Балтии было инвестировано в общей сложности €1,6 млрд, из которых 75% поступило из европейского софинансирования. Завершена инфраструктура в странах Балтии и Польше - построено 1400 км высоковольтных линий и семь новых подстанций, реконструировано более 40 подстанций, кроме того, построено шесть синхронных компенсаторов, а три находятся в стадии строительства. Значительная работа также была проделана над IT-системами, которые выступают в качестве "глаз и ушей" электросети, информирует компания.