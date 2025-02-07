Российский Сбербанк планирует совместные с Китаем исследования в области ИИ

Сбербанк намерен сотрудничать с китайскими исследователями в рамках совместных ИИ-проектов. Об этом агентству Reuters сообщил первый заместитель председателя правления Александр Ведяхин.

«В Сбербанке много ученых. Через них мы планируем проводить совместные научные проекты с исследователями из Китая», - заявил он.

Топ-менеджер не уточнил, с кем конкретно планирует сотрудничать банк.

Ведяхин подчеркнул, что Китай является партнером России по многим вопросам международной повестки, а уровень научного сотрудничества между странами может быть усилен за счет совместной работы.

На данный момент РФ занимает 31 место из 83 стран по внедрению ИИ, инновациям и инвестициям в сектор. Такие данные приводит британская компания Tortoise Media. Страна уступает, в частности, Индии и Бразилии.

Ведяхин отметил, что с момента запуска ИИ-моделей китайским стартапом DeepSeek Сбербанк сравнивал их с собственной наиболее продвинутой нейросетью GigaChat MAX. По его словам, ИИ из Поднебесной превосходит российский в научной области, однако находится на одном уровне или даже уступает в контексте банковских задач.

Сбербанк стремится искать недорогие решения вместо инвестиций миллиардов в мегапроекты вычислительной инфраструктуры, похожие на Stargate.

«DeepSeek доказал, что даже при урезанных возможностях можно добиться качества, сопоставимого с американскими образцами. Это ставит вопрос о необходимости экстремальных инвестиций при наличии инженерных инноваций», - сказал Ведяхин.

Он также подчеркнул, что Сбербанк сделал общедоступными большинство своих ИИ-платформ, таких как модель преобразования текста в изображение Kandinsky.

«Успех DeepSeek во многом обусловлен его прозрачностью, которая контрастирует с закрытостью OpenAI. Это привлекло огромное сообщество», - добавил он.

Ранее в России создали виртуального ассистента на базе ИИ для психологов, который в два раза повышает продуктивность, качество услуг и выручку.

В декабре 2024 года российский разработчик Seamless представил ИИ-инструмент для трейдеров, запрещающий открывать сделки во время эмоциональных потрясений.

В том же месяце ученые Московского университета и Российского квантового центра протестировали первый в стране прототип 50-кубитного квантового вычислителя.