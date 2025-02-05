Сливочное масло в России лидирует среди молочки по числу фальсификата

Сливочное масло лидирует среди всей молочной продукции по количеству выявленного фальсификата по итогам 2024 года. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в рамках Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо 2025".

"К сожалению, прошлый год показал, что наибольшее количество фальсификации - в сливочном масле", - сказал Данкверт, которого цитируют росСМИ.

Он также сообщил, что Россия по итогам 2024 года увеличила импорт молочной продукции на 100 тыс. тонн, из которых практически 94% приходится на Беларусь.

"Но мы с вами должны быть готовы к тому, чтобы мы развивались сами", - подчеркнул он.