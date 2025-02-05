Домашний интернет в России подорожал с начала 2025 года на 5-15%

В России с начала 2025 года цены на домашний интернет и платное телевидение выросли на 5-15%. Об этом пишет газета «Известия».

Повышение цен произошло как у многих федеральных, так и региональных провайдеров. Участники рынка связывают повышение с курсом валют, ключевой ставкой и ростом расходов на зарплаты, логистику и аренду.

Рост цен происходит с IV квартала 2024 года, сказали эксперты. В среднем он составил 5-10%, в абсолютном выражении — около 100 рублей.

Напомним, председатель правительства России Михаил Мишустин 31 января 2025 года на пленарной сессии форума Digital Almaty пообещал дешевый и быстрый интернет на всей территории ЕАЭС.

По его словам, в следующем году планируется вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата связи, которые будут предоставлять в том числе услуги по широкополосному доступу к быстрому интернету на всей территории Российской Федерации, включая Арктическую зону.

«Еще через год создадим основу для собственной низкоорбитальной группировки. В дальнейшем будет функционировать около трехсот аппаратов, которые смогут полностью закрыть потребности не только России, но и всех стран союза — в дешевом и быстром интернете. Важно, что мы развиваемся на основе своих технологий и на собственной элементной базе», - сказал российский чиновник.