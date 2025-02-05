Беларусь в январе снизила поставки сливочного масла и яиц в Россию

Россельхознадзор, по данным ФГИС «ВетИС», с начала 2025 года фиксирует снижение в 1,8 раза поставок сливочного масла из Беларуси в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает ведомство, в январе текущего года из Беларуси в Россию ввезено 5,6 тыс. тонн сливочного масла, тогда как в январе 2024 года импорт из республики составлял 10,2 тыс. тонн.

Вместе с тем увеличение экспорта сливочного масла в РФ наблюдается со стороны Азербайджана, Уругвая и Аргентины.

Кроме того, наблюдается снижение ввоза пищевого куриного яйца из Беларуси в Россию. Так, в январе текущего года ввезено 62,1 млн штук, в январе прошлого года было поставлено 68,3 млн штук куриных яиц.