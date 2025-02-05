Крупную партию контрабандных сигарет белорусского производства выявили таможенники РФ

Мобильная группа Смоленской таможни обнаружила 125 тыс. пачек белорусских сигарет без специальных акцизных марок, которые перевозили в самосвале с сокрытием под ломом металла. Об этом сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.

Согласно информации, стоимость партии превышает 15 млн рублей.

Машину с нелегальным грузом таможенники остановили в районе населенного пункта Вяземка Нелидовского района Тверской области. Согласно сопроводительным документам, в грузовике перевозился металлолом, однако в ходе досмотра инспекторы, помимо заявленного товара, обнаружили 250 картонных коробок с блоками нелегальных сигарет белорусского производства. Сопроводительные документы на табачные изделия отсутствовали.

В настоящее время товар изъят. Ведутся проверочные мероприятия на предмет установления признаков преступления, предусмотренного статьями 226.1 УК РФ (контрабанда табачной продукции) и 171.1 УК РФ (перевозка продукции без маркировки).